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رسمياً.. تعلن وصول أولى شحنات لقاح "أسترازينيكا" غدًا

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رسمياً.. مصر تعلن وصول أولى شحنات لقاح "أسترازينيكا" غدًا رسمياً.. تعلن وصول أولى شحنات لقاح "أسترازينيكا" غدًا

مصراوي Masrawy

12:48 م السبت 30 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وصول أولى دفعات لقاح "أسترازينيكا-أوكسفورد"، غدًا الأحد.

ومطلع الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة الشراء الموحد، التعاقد مع شركتين "R-pharma" و"Serum Institute"، المصنعتين للقاح "أسترازينيكا/أكسفورد"؛ للحصول على 20 مليون جرعة؛ بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح بتوفير احتياجات المصريين من لقاحات كورونا.

وتدرس هيئة الدواء المصرية، حالياً الأوراق والإجراءات اللازمة لتسجيل لقاحين جديدين مضادين لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ محلياً، الأول لشركة "أسترازينيكا" الذي تطوره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، والثاني "سبوتنيك V" الروسي.

وقال الدكتور علي الغمراوي، المتحدث باسم هيئة الدواء، في تصريحات لمصراوي، إن الهيئة لا تزال تدرس ملف لقاح شركة "استرازينيكيا"، وبمجرد استيفاء الأوراق والمتطلبات اللازمة، ستصدر قرارًا بالموافقة على استخدامه بشكل طارئ.

كانت بدأت رسمياً، يوم الأحد الماضي، حملتها للتطعيم باللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، من داخل مستشفى "أبوخليفة" للعزل بمحافظة الإسماعيلية.

وشهدت وزيرة الصحة هالة زايد، حصول الأطقم الطبية بالمستشفى على اللقاح الصيني "سينوفارم"، بعد إجازته للاستخدام الطارئ، لتبدأ باقي المستشفيات المصرية لاحقاً في إعطائه لأطقهما الطبية.

من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، لمصراوي، إنه من المقرر تسلم شحنات جديدة من لقاحي "سينوفارم" و" أسترازينيكا" خلال الأيام القليلة المقبلة.

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