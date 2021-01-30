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بالصور.. سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مصنع السماد بـ"إسكندرية التحرير"

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بالصور.. سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مصنع السماد بـ"إسكندرية التحرير" بالصور.. سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مصنع السماد بـ"إسكندرية التحرير"

مصراوي Masrawy

12:58 م السبت 30 يناير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، اليوم السبت، مصنع السماد العضوي بقرية إسكندرية التحرير، للاطمئنان على سير العمل والوقوف على أعمال التطوير.

واستمع سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، لشرح مفصل من مصطفى فهمي مدير مصنع السماد العضوي عن خطوات العمل ومكوناته والدور الذي يقوم به وتدوير المخلفات والقمامة وتحويلها إلى سماد عضوي، وتفقد المعدات والسيارات الحديثة التي جرى تدعيم المصنع بها بالتنسيق مع وزارة البيئة والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لتحسين منظومة النظافة بالمحافظة.

كما تفقد أعمال تدوير المخلفات وتصنيع السماد العضوي والوقود العضوي الذي يستخدم كوقود في بعض المصانع بالمحافظة، مشددًا على ضرورة تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمعدات المتاحة بالمصنع تنفيذًا لخطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة وتدوير المخلفات وتنمية الموارد الذاتية.

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