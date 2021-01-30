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خلال فبراير.. عرضان للصوت والضوء يوميًا بأسوان

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خلال فبراير.. عرضان للصوت والضوء يوميًا بأسوان خلال فبراير.. عرضان للصوت والضوء يوميًا بأسوان

مصراوي Masrawy

12:52 م السبت 30 يناير 2021

أسوان– إيهاب عمران:

أعلنت شركة للصوت والضوء والتنمية السياحية، برئاسة محمد عبدالعزيز رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، تشغيل عرضين بمعبد فيلة بأسوان خلال شهر فبراير القادم مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وارتداء الكمامات.

وقال المهندس رمضان نجار مدير عام منطقة أسوان للصوت والضوء، أنه تقرر تشغيل العرض الثاني يوميًا بمعبد فيله، وسعر التذكرة للمصريين والعرب 80 جنيهًا، بينما سعر التذكرة للأجانب 300 جنيه.

وأضاف أن العرض الأول يبدأ الساعة 6.30 مساءً، بينما يبدأ العرض الثاني الساعة 7.45 مساءً، ويكون العرض الأول بدون حد أدنى للحضور، بينما يشترط للعرض الثاني وجود 5 أجانب، وستكون العروض باللغة أكثر عددًا، ويجري توفير سماعات للترجمة للضيوف الذين يتحدثون لغات أخرى.

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