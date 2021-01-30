ألقيا جثته في ترعة.. القبض على شقيقين قتلا مسجل خطر في الإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة مسجل خطر موضوعه في جوال بترعه الإسماعيلية، وتبين بأن وراء ارتكاب الواقعة صاحب مخبز وشقيقه بسبب خلافات الجيرة.

تلقى مركز شرطة مشتول السوق بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص موضوعة داخل جوال طافي بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة المركز .

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام إلى تحديد شخصية المجنى عليه (عاطل، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) مُبلغ بغيابه، وأن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (مالك مخبز كائن أمام العقار سكن المجنى عليه، وشقيقه، مقيمان بذات الناحية) .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية أسفرت عن ضبطهما وبحوزة أحدهما (طبنجة وعدد من الطلقات النارية).

وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا أنه نظراً لكون المجنى عليه مقيم بعقار كائن أمام المخبز الخاص بهما ووجود خلافات بينهم فعقدا العزم على التخلص منه بقتله، وقيامهما باستدراج المجنى عليه واصطحابه إلى الشقة سكن أحدهما وعقب وصولهما قاما بالتعدي عليه بالضرب على رأسه باستخدام عصا حديدية فأوديا بحياته وقاما بإيثاقه ووضعه داخل الجوال ثم قاما بنقل جثته باستخدام مركبة "توك توك ملك أحد أقاربهما" والتخلص منها وهاتفه المحمول بإلقائهما بمياه الترعة وتم بإرشاد المتهمان ضبط مركبة التوك توك والأداة المستخدمتان في ارتكاب الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .