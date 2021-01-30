قعده مزاج تنتهي بقتل.. الأمن يكشف غموض مقتل "بائع" في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على فني تبريد، بتهمة قتل بائع متجول، اثناء تعاطى المخدرات بعد مشاجرة بينهم بالإسكندرية.

تلقى قسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغاً بالعثور على جثة بائع متجول، مقيم بالقاهرة داخل شقة كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم، وعدم وجود متعلقاته الشخصية وسلامة جميع منافذ الشقة .

وعلى الفور تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية توصلت تحرياته أن وراء ارتكاب الواقعة فني تبريد وتكييف، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه وبحوزته (مبلغ مالي- 4 هواتف محمولة - كمية من المشغولات الفضية) وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة، عقب تعرفه على المجنى عليه لسابقة قيامه بإصلاح أحد الأجهزة الكهربائية بالشقة محل الواقعة "مستأجرة للمجنى علية" .

وبتاريخ الواقعة توجه للشقة محل البلاغ وقام رفقة المجنى عليه بتعاطي كمية من المواد المخدرة وأثناء ذلك حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بخنقه باستخدام قطعة من القماش "كوفية" فأودى بحياته واستولى من الشقة على (المبلغ المالي- عدد 2 هاتف محمول – كمية من المشغولات الفضية) وأضاف بقيامة بشراء(2) هاتف محمول من المبلغ المستولى عليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .