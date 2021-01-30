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مصراوي Masrawy

كتب- محمد شعبان:

مقطع فيديو لا يتجاوز الـ37 ثانية يرصد مطاردة أسرة لأحد الأشخاص والاعتداء عليه بالضرب وسط حالة من الكر والفر كادت تودي بحياة ذاك الرجل لولا أنقذته العناية الإلهية.

تفاصيل تلك الواقعة تعود إلى مطلع الشهر الجاري عندما تلقى مأمور قسم شرطة كرداسة إشارة من مستشفى بوصول شخص مصاب.

وشكل العقيد محمد عرفان مفتش فرقة شمال أكتوبر، فريق بحث بمشاركة المقدم مجدي موسى وكيل الفرقة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

جهود البحث والتحري التي قادها الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة توصلت إلى أن المصاب مهندس يدعى إيهاب صلاح مقيم قرية ناهيا، وأن حادث الاعتداء جاء نتيجة تفاقم خلافات جيرة -تعود إلى نهاية العام الماضي-.

التحريات التي أشرف عليها العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر أشارت إلى أنه أثناء عودة المصاب من أداء صلاة المغرب في طريقه للمنزل باغته "حسن.م." صاحب محل، ونجله "حسام" وابنته "ياسمين" بالضرب مستخدمين "شوم" وسلاح أبيض "كتر".

مع صعوبة التصدي للهجوم الثلاثي احتمى المهندس بمنزل أحد جيرانه لكنه لم يسلم من ملاحقة أفراد الطرف الثاني؛ ما أسفر عن إصابته بجروح قطعية في الرقبة والوجه وفروة الرأس والساق، نُقل على إثرها لأقرب مستشفى بعدما لاذ المتهمون بالهرب تاركينه "سايح في دمه"، حسب وصف زوجته.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضبط الأب بينما لاذ الابن وشقيقته بالهرب. وأقر المتهم بصحة التحريات وارتكابه الواقعة.

المصاب وزوجته أرجعا سبب الخلاف إلى شكوى تقدم بها الزوج إلى مسؤولي الحي وخدمة شكاوى مجلس الوزراء استنكارا لجلسات المزاج التي كان ينظمها المشكو في حقه إلى وقت متأخر من الليل.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.