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أمير الشرقية يوجّه بتفعيل الإجراءات الاحترازية لمكافحة "كورونا"

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أمير الشرقية يوجّه بتفعيل الإجراءات الاحترازية لمكافحة "كورونا" أمير الشرقية يوجّه بتفعيل الإجراءات الاحترازية لمكافحة "كورونا"
أكد تطبيق التدابير كافة داخل الإمارة في التعامل مع المستفيدين

أمير الشرقية يوجّه بتفعيل الإجراءات الاحترازية لمكافحة

وجّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي ، في المنطقة والعمل، بشكل جاد، على رصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.

وشدّد أمير المنطقة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها: استخدام تطبيق "توكلنا"، ولبس الكمامة، والتباعد، وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والأماكن التي تضم تجمعات بشرية، مثل سكن العمالة وغيرها، ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.

ووجّه الأمير "سعود"، بتطبيق تلك الإجراءات داخل إمارة الشرقية في جميع معاملاتها مع المستفيدين، إضافة إلى قيام الجهات المسؤولة في المنطقة بجولات ميدانية لرصد عدم الالتزام.

وأكّد أهمية الوعي وتثقيف المجتمع بأهمية تلك الإجراءات من خلال حملات توعوية مكثّفة تقوم بها الجهات المختصّة لتوضيح أهمية الالتزام؛ لما فيه مصلحة البلاد والعباد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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