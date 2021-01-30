بمساحة 20 فدانا.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حديقة الطفل

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بحديقة الطفل لرفع كفاءتها.

وتشمل أعمال التطوير إقامة نظام ري جديد وحديث وإعادة توزيع الكهرباء وتغيير البردورات وإعادة تطوير الممشى الداخلي ورصف جميع الطرقات ببلاطات الانترلوك وتقليم الأشجار والنخيل ودهان الأسوار الخارجية والبردورات وزيادة المزروعات.

كما تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة المقاعد واستبدال التالف منها وتغيير اللافتات الإرشادية بالحديقة وعمل برجولات جديدة وإعادة توزيعها مع الحفاظ على المسطحات الخضراء.

وتقع حديقة الطفل على مساحة 20 فدانا بين شوارع مكرم عبيد وأبوداوود الظاهري وأحمد فخري وعبدالرازق السنهوري بمدينة نصر وتعد متنفسا لأهالي المنطقة كما تضم ملاهٍ وكافتريات وملاعب لألعاب الشارع.