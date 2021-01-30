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لحماية المحصول الاستراتيجي الأول.. "الزراعة" تنفذ حملة مكافحة قوارض القمح

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لحماية المحصول الاستراتيجي الأول.. "الزراعة" تنفذ حملة مكافحة قوارض القمح لحماية المحصول الاستراتيجي الأول.. "الزراعة" تنفذ حملة مكافحة قوارض القمح

مصراوي Masrawy

12:14 م السبت 30 يناير 2021

كتب- أحمد مسعد:

‏قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، في بيان له اليوم السبت، إن الإدارة العامة لمكافحة القوارض بوزارة الزراعة أطلقت حملة مكافحة القوارض يوم 20 يناير الحالي، وسوف تستمر حتى ٢٠٢١/٣/١٥؛ من خلال إنشاء حزام حول مساحات القمح باستخدام مبيدات مقاومة القوارض

يأتي ذلك بناءً على تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتنفيذ حملة مكافحة القوارض لحماية محصول القمح، وسوف تتم مقاومة القوارض على حواف الجسور وحول زراعات القمح؛ لمنعها من مهاجمة المحصول والعمل على تقليل أعدادها على مدار العام، حتى نهاية ديسمبر.

وناشد الشناوي المزارعين التعاون مع الوزارة؛ من أجل تنفيذ حملة مكافحة القوارض بكفاءة، حتى نستفيد منها بشكل كبير في حماية القمح؛ وهو المحصول الاستراتيجي الأول لمصر.

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