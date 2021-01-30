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الداخلية: ضبط متهمين جدد في واقعة إنتاج فيديوهات خادشه للحياء بالإسكندرية

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الداخلية: ضبط متهمين جدد في واقعة إنتاج فيديوهات خادشه للحياء بالإسكندرية الداخلية: ضبط متهمين جدد في واقعة إنتاج فيديوهات خادشه للحياء بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:28 م السبت 30 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على متهمين جدد لقيامهما بالاشتراك مع شقيق أحدهما بإعداد وإجراء حوارات مع الشباب والفتيات بالطريق العام تحمل عبارات وألفاظ خادشه للحياء ويتم بثها من خلال إحدى الصفحات بموقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك – يوتيوب" على الإنترنت، وعبر صفحتهما الخاصة بموقع "الفيس بوك" بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية، ومن ثم تحقيق أرباح مادية بالمخالفة للقانون .

كانت أجهزة الأمن رصدت الواقعة وضبط المتهم الرئيسي، إستكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية تنسيقاً وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لحماية الآداب والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن الإسكندرية وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثالث بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبحوزته 2 هاتف محمول محمل على أحدهما العديد من مقاطع الفيديو وحوارات ولقاءات مع الشباب والفتيات بالطريق العام "خادشة للحياء العام" .

بمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك مع المتهمان الآخران بإنشاء الصفحة المشار إليها بموقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك – يوتيوب" عبر شبكة الإنترنت، على النحو السابق الإشارة إليه بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية، وتحقيق استفادة مادية ، كما قرر بتحصله على مبالغ مالية من شبكة الإنترنت تحول له من إحدى الشركات وقيامه بتقاسم تلك المبالغ فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .

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