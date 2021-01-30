أخبار عاجلة

لقطات لحرائق أستراليا تدمي القلوب! -
انفجار بموقع تصوير فيلم في لوس أنجلوس -
الحريري بالقاهرة.. دور مصري في لبنان -
إنقاذ كلب عالق على جليد عائم -
تمديد ستارت 3.. تحول بعلاقة موسكو وواشنطن؟ -
هجوم إسرائيلي جديد على القنيطرة السورية -
انخفاض أعداد مصابي كورونا في غزة -
حريق بمعمل أحذية في عقار سكني بالقاهرة ! -
مواطنو ميانمار يحتجون ضد الانقلاب العسكري على طريقتهم -
دستور تركي جديد.. ما هدف أردوغان؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

بدعوى تقديم معاشات.. سقوط عاطل ينصب على المطلقات والأرامل في الإسكندرية

Print
بدعوى تقديم معاشات.. سقوط عاطل ينصب على المطلقات والأرامل في الإسكندرية بدعوى تقديم معاشات.. سقوط عاطل ينصب على المطلقات والأرامل في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:24 م السبت 30 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عاطل بتهمة النصب على السيدات والاستيلاء على أموالهن، في محافظة الإسكندرية .

وردت معلومات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مفادها قيام أحد الأشخاص -له معلومات جنائية بممارسة نشاط إجرامي عبر إنشائه صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بدعوى تقديم قروض ومعاشات "للأرامل والمطلقات" وتوفير وظائف لهم عن طريق جمعية خيرية وهمية، والتحصل منهم على مبالغ مالية كرسوم إدارية نظير "رسوم فتح ملف".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن استهدافه وضبطه وبحوزته (هاتف محمول- يحوى عدد من المحادثات مع العديد من الأشخاص تؤكد نشاطه المؤثم – مبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامي عبر أحد التطبيقات من خلال رقم هاتف يتواصل مع ضحاياه من خلاله).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لتحقيق مكاسب مالية وإنفاقه جميع المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الحريري بالقاهرة.. دور مصري في لبنان

الحريري بالقاهرة.. دور مصري في لبنان

لماذا لا يجب أن يستخف الأهلي المصري بالدحيل القطري في مونديال الأندية؟

لماذا لا يجب أن يستخف الأهلي المصري بالدحيل القطري في مونديال الأندية؟

من مصر| رأي د. أسامة حمدي في الاجراءات التي اتخذتها وزراة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا

من مصر| رأي د. أسامة حمدي في الاجراءات التي اتخذتها وزراة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا

من مصر| نصائح من أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد الأمريكية للمصريين في ظل جائحة كورونا

من مصر| نصائح من أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد الأمريكية للمصريين في ظل جائحة كورونا

شبكة عيون الإخبارية