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مصدر أمني: لا خسائر بشرية في حادث قطار "أسيوط - سوهاج"

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مصدر أمني: لا خسائر بشرية في حادث قطار "أسيوط - سوهاج" مصدر أمني: لا خسائر بشرية في حادث قطار "أسيوط - سوهاج"

مصراوي Masrawy

12:04 م السبت 30 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

صرح مصدر أمني، بأنه لا خسائر بشرية في حادث قطار "أسيوط- سوهاج"، وجاري استئناف حركة القطارات بعد توقف أكثر من نصف ساعة .

وأضاف المصدر أن شرطة النجدة بمديرية أمن أسيوط، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النقل والمواصلات، اثناء مسير قطار رقم 718 ركاب أسيوط- سوهاج بحوش محطة صدفا سقط بوجي العربة الأولى من تركيب القطار، مشيرًا بأنه ولم يسفر الحادث عن أية اصابات.

وانتقلت أجهزة الأمن والحماية المدنية وقيادات السكك الحديدية، وفرق الطوارئ لمحل الواقعة، وجاري حاليًا رفع العربة والاستعداد بالسكة والتأكيد على الالتزام التام بمعايير الأمان لسلامة عمليات الرفع وتمام نظم التشغيل على الشبكة.

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