استثناء وحيد.. تعرف على نظام الامتحانات في المنظومة الجديدة للتعليم

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن إلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات لجميع الصفوف الدراسية خلال العام الدراسي 2020/2021.

وقال المركز، في بيان، اليوم السبت، إنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات لجميع الصفوف الدراسية خلال العام الدراسي 2020/2021.

وأوضحت التعليم أن الأسئلة المقالية مقررة كما هي بكافة امتحانات الصفوف الدراسية دون إلغاء، ليشمل الامتحان جميع الأسئلة المعتادة سواء مقالية أو اختيارية، باستثناء امتحانات الثانوية العامة، نظراً لأدائها وتصحيحها إلكترونياً بشكل متكامل على التابلت دون تدخل العنصر البشري.

وفي سياق متصل، ستعتمد منظومة التعليم الجديدة في الثانوية العامة للعام 2020/2021، على إعداد الأسئلة قبل الامتحانات بـ 5 ثواني فقط على الكمبيوتر، وإرسالها إلى الطلاب مباشرة دون تدخل العنصر البشري، الأمر الذي يسهم في منع أي شخص من الاطلاع على الامتحانات، بما يقضي على ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات نهائياً.