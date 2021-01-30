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بذلت جهودًا ملموسة ولكن الشارع غير راضٍ.. الهضيبي: هناك سلبيات في أداء بعض حقائب حكومة مدبولي

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بذلت جهودًا ملموسة ولكن الشارع غير راضٍ.. الهضيبي: هناك سلبيات في أداء بعض حقائب حكومة مدبولي بذلت جهودًا ملموسة ولكن الشارع غير راضٍ.. الهضيبي: هناك سلبيات في أداء بعض حقائب حكومة مدبولي

مصراوي Masrawy

11:52 ص السبت 30 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عملت خلال العامَين الماضيين بشكل جيد؛ ولكن هناك قصور وسلبيات في أداء بعض الوزراء، مضيفًا أنه بمطابقة برنامج مع التقرير الذي قدمه رئيس الوزراء أمام البرلمان، أثبت وجود بعض السلبيات؛ وهو ما يؤكد ضرورة إجراء تعديل في بعض الحقائب للارتقاء وتحسين الأداء الحكومي تنعكس على الشارع المصري.

وأضاف الهضيبي، في بيان له اليوم السبت، أنه يُحسب لحكومة الدكتور مدبولي استطاعتها تنفيذ 100% من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تتبناه الدولة، وتراجع عجز الموازنة من 9.7% إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بجانب أيضًا مساهمتها في تقليل أثر التباطؤ في معدل النمو الاقتصادي في ظل الظروف والأزمات؛ وآخرها أزمة جائحة كورونا، مؤكدًا أن المجموعة الاقتصادية عملت بشكل جيد على مدار الفترة الماضية؛ ولكن لم تتمكن من جذب الاستثمارات بشكل جديد بالتزامن مع إنجازات الرئيس عبد الفتاح في إقامة بنية تحتية جيدة وإنشاء مدن صناعية جديدة وتقديم كل سُبل الدعم للمستثمرين.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "وزراء المجموعة الخدمية بذلوا جهودًا ملموسة؛ ولكن لا يزال الشارع غير راضٍ عن أدائها ويجب تطويرها بالشكل المرجو منها، إضافة إلى وجود غياب تام لوزارة الإعلام وعدم الشعور بعودتها ولا بدورها، وكذلك وزارة الثقافة التي يجب أن يكون دورها أكبر من ذلك في متابعة الأنشطة والأبنية الثقافية والمثقفين؛ بهدف عودة الريادة المصرية في مجال الفن والثقافة من جديد".

تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد نص دستوري يلزم رئيس الجمهورية بتغيير وزاري أو تغيير حكومي عقب انتخابات البرلمان.

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