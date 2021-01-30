الخطوط القطرية تعلّق الحجز من الإمارات مؤقتًا

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بعد "مخاوف بريطانية" بشأن "بروتوكولات كوفيد"

‏أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها علّقت مؤقتًا قبول حجوزات جديدة من الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة المتحدة للأيام السبعة القادمة؛ بسبب المخاوف التي أبدتها الحكومة البريطانية.

وأضافت: تم تعليق قبول حجوزات جديدة مؤقتًا من جنوب أفريقيا ورواندا - باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي بطاقة الإقامة العائدين إلى الدول الخليجية الأخرى.

وأكّدت "القطرية" أن عملية قبول المسافرين الذين أتمّوا الحجز مسبقًا تعتمد على بروتوكولات كوفيد-19 والإجراءات الحكومية المتبعة لدخول وجهتهم النهائية.

ولفتت إلى أنه إذا كان لدى المسافر حجز مسبق مع الخطوط الجوية القطرية من الإمارات العربية المتحدة عليه زيارة: https://t.co/hweYZD7boP‎ لمزيد من المعلومات.

وأوضحت أن ‏الإجراءات الصارمة التي تتبعها ‎الخطوط الجوية القطرية في مجال السلامة والصحة قادتها لتصبح أول شركة طيران عالمية تحصل على تصنيف خمس نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بـ"كوفيد-19" على مستوى شركات الطيران من سكاي تراكس.