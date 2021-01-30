تكريم 22 موظفًا اجتازوا دورة التحول الرقمي بمحافظة جنوب سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات، أنه يجري تنفيذ حقائب تدريبية جديدة بمحافظة جنوب سيناء في مجال التحول الرقمي.

وأوضحت أن التحول الرقمي يأتي ضمن مظلة أشمل وهي بناء مصر الرقمية، والتي تهدف إلى التهيئة لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي وضمان استدامتها، إضافة إلى ترشيد موارد الدولة، وحوكمة الأداء الحكومي، وتقديم خدمات للمواطنين بشكل أيسر وأكفأ وأكثر شمولا.

جاء ذلك اليوم السبت، خلال تكريم نائب وزير الاتصالات، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ٢٢ موظفًا من فريق عمل التحول الرقمي بمركز المعلومات بديوان عام محافظة جنوب سيناء، لاجتيازهم برنامج التدريب على التحول الرقمي، وذلك بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ بالمركز المتقدم بمدينة شرم الشيخ.

وقال اللواء خالد فودة، إن لتدريبات تضمنت الذكاء الاصطناعي، ومعدلات الإنجاز المستهدفة لخطط التحول الرقمي والحوكمة، والإمكانيات الرقمية الحالية، وتحديد أفضل هيكل للعمل، إضافة إلى توثيق المتطلبات للخطط الاستثمارية، وتحديد عوائق التكامل الرقمي وإدارة التغيير للتحول الفعلي للرقمنة.