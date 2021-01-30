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قاطرة التنمية.. محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفني

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مصراوي Masrawy

11:48 ص السبت 30 يناير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بجهود قطاع التعليم الفني والمدارس الفنية بالمحافظة فى تصنيع الأثاث المدرسي وإعادة تدوير المخلفات الخشبية والحديدية بالحملات الميكانيكية بالمحافظة، وإعادة تصنيعها وتعظيم الاستفادة منها مرة اخرى.

وقال المحافظ، إن مدارس التعليم الفني بدأت في تصنيع 6 آلاف ديسك بقيمة إجمالية بلغت 8 مليون جنيه، فضلًا عن مشروعات المدارس والوحدات الإنتاجية بها بمختلف المدارس الفنية والصناعية والزراعية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسيوط، مع محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم.

وقال المحافظ، إن التعليم الفني يعتبر قاطرة التنمية في المجتمع وعلينا الاستفادة منه وتعزيز العمل من خلاله، وإعادة تأهيل وتدريب الطلاب في القطاعات المختلفة كـ (النجارة، الجلود، منتجات خان الخليلي، تفصيل الملابس والكورشية).

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