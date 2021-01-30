أخبار عاجلة

اخر النهار | 5 فبراير 2021_ اخر النهار يتقدم بالعزاء لأسرة الفنان الكبير عزت العلايلي -
باب الخلق I محمود سعد يحقق احدى احلامة ويمتطي فرس عربي أصيل على الهواء مباشرة -
باب الخلق I معلومات تعرفها لأول مرة عن الخيل العربي الأصيل ( ازاي تعرف انه عربي أصيل وازاي ) -
باب الخلق I محمود سعد يحتضن حصان عربي أصيل عمره 12 ساعه وحصان أخر حديث الولادة عمره 6 ساعات فقط -
باب الخلق I سعادة وفرحة محمود سعد وسط الخيول العربية الأصيلة في لحظة من أمتع لحضات حياته . -
انتي واية | الحلقة الكاملة 5فبراير 2021 خطورة السوشيال ميديا والمحافظة على البينات الشخصية -
اخر النهار| التفاصيل الكاملة للمبادرة تنسيقية شباب الأحزاب بإصدار عملة لتخليد مجهود الأطباءمع كورونا -
اخر النهار| المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ : العالم يتغير بشكل سريع وعلى بايدن أن يكون أكثر تواضعًا -
حياة سعيدة | 5 فبراير 2021 اتعرف على الاسباب النفسية التي تسبب خلافات بين الزوجين -
اخر النهار | وفاة خبير الأصوات والمقامات الشيخ أحمد مصطفى كامل.. ونستعرض اخر لقاء له في اخر النهار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

سكن بديل.. مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروع عمارات "السلام" بمدينة العبور

Print
سكن بديل.. مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروع عمارات "السلام" بمدينة العبور سكن بديل.. مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروع عمارات "السلام" بمدينة العبور

مصراوي Masrawy

11:41 ص السبت 30 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتنمية وتطوير المدن، سير العمل بمشروع عمارات "السلام" الجاري تنفيذها كسكن بديل لسكان المناطق غير الآمنة، يرافقه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، ومسئولو الجهاز.

وتفقد مسئولو الإسكان، خلال جولتهم بالمشروع، أعمال تنفيذ العمارات والمشروعات الخدمية بالمنطقة، وأعمال المرافق، وأكدوا سرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المقررة وبالكفاءة والجودة المطلوبة، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين من .

من جانبه أوضح المهندس أحمد عمران، أنه جارٍ تنفيذ ٥٠٧٢ وحدة سكنية وإدارية وتجارية (134 عمارة) بمشروع عمارات السلام، والذي يشرف على تنفيذه جهاز المدينة، كسكن بديل لسكان المناطق العشوائية غير الآمنة بتكلفة إجمالية 1.325مليار جنيه، و بنسبة تنفيذ بلغت نحو 66%، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق بالمشروع حسب تنسيق الموقع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ رافع الصرف الصحي للعمارات وجارٍ استلام الموقع.

وأشار عمران، إلى أنه بالنسبة للمشروعات الخدمية بمنطقة عمارات مدينة السلام، فجارٍ تنفيذ (حضانة – مركز طبي – مخبزين – مدرسة تعليم أساسي سعة 66 فصلاً – مدرسة تعليم ثانوى سعة 33 فصلاً)، وذلك في إطار توفير الخدمات اللازمة للسكان الذين سيتم نقلهم للمنطقة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر: هل استخراج المومياوات نبش للقبور؟ فتوى من شيخ أزهري تثير جدلا

مصر: هل استخراج المومياوات نبش للقبور؟ فتوى من شيخ أزهري تثير جدلا

ضبط 4 شهادات تحاليل خاصة بفيروس كورونا مزورة في كفرالشيخ

ضبط 4 شهادات تحاليل خاصة بفيروس كورونا مزورة في كفرالشيخ

الصين تسجل 12 إصابة بفيروس كورونا بينها 4 حالات بعدوى محلية

الصين تسجل 12 إصابة بفيروس كورونا بينها 4 حالات بعدوى محلية

مسؤول عراقي: الفرص الاستثمارية في العراق متاحة أمام الشركات المصرية

مسؤول عراقي: الفرص الاستثمارية في العراق متاحة أمام الشركات المصرية

شبكة عيون الإخبارية