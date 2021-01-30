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تسديد الرسوم.. "القوى العاملة": الإمارات تحدد 10 خطوات لتجديد تصاريح الإقامة

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تسديد الرسوم.. "القوى العاملة": الإمارات تحدد 10 خطوات لتجديد تصاريح الإقامة تسديد الرسوم.. "القوى العاملة": الإمارات تحدد 10 خطوات لتجديد تصاريح الإقامة

مصراوي Masrawy

11:36 ص السبت 30 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حددت 10 خطوات تجديد تصاريح الإقامة للوافدين في بلادها.

وحسب بيان اليوم السبت، جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج؛ للرد على أي استفسارات.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، حدد خطوات تجديد تصاريح الإقامة في الإمارات، وذلك عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels.

وأوضحت شاهين أن الخطوات تتمثل في: التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق، واختيار خدمة تجديد إصدار تصريح إقامة، وتقديم الطلب، ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها، وتسديد الرسوم، وتقديم طلب تجديد بطاقة الهوية، وتسليم جواز السفر لشركة التوصيل المعتمدة، ووضع ملصق الإقامة على جواز السفر، وتوصيل الجواز عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.

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