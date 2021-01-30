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الحرارة تنخفض سريعا.. توجيه عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

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الحرارة تنخفض سريعا.. توجيه عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة الحرارة تنخفض سريعا.. توجيه عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

مصراوي Masrawy

11:34 ص السبت 30 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن حالة الطقس تبدأ في الاستقرار بداية من اليوم السبت وحتى منتصف الأسبوع، حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وتسجل 20 درجة على القاهرة بعد أن كانت وصلت لـ16 درجة.

وأضاف الخبراء، لمصراوي، أن الطقس أصبح معتدلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائلا للدفء على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا.

وتابعوا: يوجد نشاط للرياح على القاهرة والسواحل الشمالية يكون اليوم السبت فقط، كما تتواجد فرص الأمطار على السواحل الشمالية ووسط سيناء، تكون خفيفة وعلى بعض المناطق المتفرقة.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 20- 10، السواحل الشمالية 20- 11، جنوب سيناء 22-12، شمال الصعيد 20 -6، جنوب الصعيد 22- 8.

ونصح الخبراء جموع المواطنين بعدم تغيير نوعية الملابس وتخفيفها؛ لأن درجات الحرارة سريعا ما تنخفض خلال ساعات الليل.​

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