صحة الإسكندرية: 95% من طاقم عزل العجمي حصلوا على لقاح كورونا

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية- محمد البدري:

قال الدكتور سعيد مأمون وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن 95% من طاقم مستشفى عزل العجمي حصلوا على التطعيم بلقاح فيروس كورونا "سينوفارم" الصيني الذي جرى تقديمه للفرق الطبية في ٣ مستشفيات بالمحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أنه لايزال تقديم اللقاح جاريًا للفرق الطبية العاملة في كل من مستشفيات صدر المعمورة ومستشفى كوم الشقافة المخصص للتعامل بإجراءات الفرز والعزل مع حالات كورونا.

وأشار إلى أنه من المقرر بدء تقديم اللقاح خلال الأيام المقبلة للفرق الطبية تباعًا بباقي المستشفيات المخصصة لفرز وعزل حالات كورونا البالغ عددها 13 مستشفى بينها 3 تابعة للتأمين الصحي و10 مستشفيات تابعة لمديرية الشؤون الصحية.