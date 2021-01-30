إحالة 9 أطباء متهمين بالتسبب في وفاة طفل إلى المحاكمة بالمنصورة

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أمر المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، بإحالة 9 أطباء إلى المحاكمة، لاتهامهم بالإهمال والتسبب في وفاة الطفل آدم إيهاب، مقيم مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، إثر إجراء جراحة له بمستشفى في المنصورة.

وحدد رئيس نيابة المنصورة جلسة 6 مارس 2021، لمحاكمة الأطباء التسعة، في القضية رقم 1191 لسنة 2021 جنح قسم أول المنصورة.

كان المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، أمر بتشكيل لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي، للوقوف على حقيقة بلاغ إيهاب صلاح عوض، والد الطفل آدم حول اتهامه لأطباء مستشفى بالإهمال المتسبب في وفاة نجله، في المحضر رقم 7970 لسنة 2018 إداري قسم أول المنصورة، فيما ورد التقرير الطبي وأثبت صحة الاتهام بحدوث إهمال طبي في علاج الطفل.

تعود التفاصيل إلى يوم 27 يونيو 2018، عندما استقبل مستشفى في المنصورة الطفل، مصابًا بجرح نتيجة سقوط لوح زجاجي على قدمه، وتوفي متأثرًا بإصابته بعدما تفاقمت بسبب الإهمال الطبي.

وتقدم والد الطفل بشكوى رسمية لنقابة الأطباء حملت رقم 155 في 2 أغسطس 2018، كما تقدم بشكوى للمحامي العام الأول لنيابات المنصورة، بخصوص المحضر المذكور، وبناء عليه جرى التحقيق فيه.