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الرئيس التركي يُقيل نائبين لوزير المالية ويُعين اثنين جديدين

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الرئيس التركي يُقيل نائبين لوزير المالية ويُعين اثنين جديدين الرئيس التركي يُقيل نائبين لوزير المالية ويُعين اثنين جديدين

مصراوي Masrawy

11:13 ص السبت 30 يناير 2021

أنقرة- (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقال نائبين لوزير المالية، في تعديل آخر بين صفوف صانعي السياسة.
وبحسب مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية في تركيا، السبت، أقيل نائبا وزير المالية، عثمان دينكباس وبولينت أكسو، وجرى تعيين نائبين جديدين.

ووفق وكالة "بلومبرج" الأمريكية، تأتي هذه الخطوة في أعقاب تعديلات جرت في نوفمبر الماضي، عندما أقال أردوغان محافظ البنك المركزي التركي، مراد أويسال، كما استقال صهر الرئيس، بيرات البيرق من منصب وزير المالية.

وتقرر تعيين فريدون هادي سينيرلي أوغلو، الذي يشغل منصب الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة منذ 2016، مستشارا رئيسيا لأردوغان ومبعوثا خاصا للبعثة التركية لدى الأمم المتحدة كسفير.

وتم تعيين رئيسة بورصة إسطنبول أريسا أريكان نائبا لرئيس المجلس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية التركي.

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