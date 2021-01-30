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مقتل مدني وإصابة 4 آخرين إثر انفجارين في كابول

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مقتل مدني وإصابة 4 آخرين إثر انفجارين في كابول مقتل مدني وإصابة 4 آخرين إثر انفجارين في كابول

مصراوي Masrawy

11:09 ص السبت 30 يناير 2021

كابول- أ ش أ:

لقي مدني مصرعه وأصيب 4 آخرون بجروح جراء وقوع انفجارين صباح السبت بالعاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن الشرطة قولها إن الانفجار الأول وقع في منطقة بولي-كومباني بغرب كابول. فيما أفادت مصارد للقناة بأن الانفجار أسفر عن إصابة شخص، موضحة أن الانفجار استهدف سيارة كان تقل المسؤول المالي الخاص بوحدة قوات الأمن الذي كان متجها إلى إقليم ميدان وردك.

من جهتها، قالت الشرطة الأفغانية - في بيان - إن الانفجار الثاني، الذي استهدف سيارة تابعة لمدنيين وأسفر عن مقتل مدني وإصابة 3 أخرين، وقع في منطقة سليم كراون بمنطقة بي دي 4 في كابول.

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