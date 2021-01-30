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عسير.. حالة أمطار رعدية ورياح نشطة تستمر حتى 9 مساءً
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الاثنين 08 فبراير 2021 09:59 صباحاً
"الصحة الخليجي": 6 شائعات حول اللقاح ضد كورونا.. هذه حقيقتها
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الاثنين 08 فبراير 2021 09:59 صباحاً
عُمان: استمرار إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة حتى إشعارٍ آخر
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الاثنين 08 فبراير 2021 09:59 صباحاً
بعد 3 سنوات من انسحاب "ترامب".. "بايدن" يستعد للعودة لمجلس حقوق الإنسان
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الاثنين 08 فبراير 2021 09:59 صباحاً
النشرة المرورية.. كثافات متوسطة بمحاور القاهرة والجيزة
-
الاثنين 08 فبراير 2021 09:57 صباحاً
بعد 3 سنوات من انسحاب "ترامب".. "بايدن" يستعد للعودة لمجلس حقوق الإنسان
-
الاثنين 08 فبراير 2021 09:42 صباحاً
تسريبات تكشف تكنولوجيا كاميرا فائقة في هاتف "وان بلس 9 برو" المرتقب
-
الاثنين 08 فبراير 2021 09:42 صباحاً
الخفجي.. إتلاف أغذية فاسدة وإغلاق 12 منشأة ورصد 69 مخالفة احترازات
-
الاثنين 08 فبراير 2021 09:42 صباحاً
أمانة وبلديات الحدود الشمالية تشترط "توكلنا" لدخول مقارها
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الاثنين 08 فبراير 2021 09:42 صباحاً
بينها السعودية .. "أبوظبي" تعلن تحديث قائمة الدول المعفاة من الحجر الصحي
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الاثنين 08 فبراير 2021 09:42 صباحاً
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الأرصاد تعلن تحذيرات التقلبات الجوية والانخفاض الحاد في درجات الحرارة والأمطار والرياح
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 30 يناير 2021 11:38 صباحاً
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