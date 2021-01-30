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محافظ جنوب سيناء يكرم بطلات الجمهورية في الجمباز تحت 9 أعوام- صور

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محافظ جنوب سيناء يكرم بطلات الجمهورية في الجمباز تحت 9 أعوام- صور محافظ جنوب سيناء يكرم بطلات الجمهورية في الجمباز تحت 9 أعوام- صور

مصراوي Masrawy

11:07 ص السبت 30 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، فريق الجمباز الحاصل على الميداليات الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز"ايروبك تحت 9 أعوام آنسات".

ويضم الفريق 7 طفلات تحت سن 9 سنوات، وأهداهم المحافظ شهادات تقدير، ومكافأة مالية لتحفيزهم على الاستمرار في التفوق الرياضي وحصولهم على الميداليات الذهبية في جميع المسابقات والبطولات.

وقدم المحافظ الشكر لمديرية الشباب والرياضة والمدربين، لجهودهم مع الفريق، مؤكدًا دعمه الكامل للأبطال والمتميزين من أبناء المحافظة في جميع المجالات.

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