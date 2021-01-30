تغريم 14 شخصًا بسبب كورونا في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، إنه جرى فض فرح شعبي بمدينة فاقوس، وإغلاق وتشميع قاعة أفراح، وتغريم عدد من المواطنين لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية.

وأوضح المحافظ، أن رئاسة مدينة فاقوس، والزقازيق، شنوا حملات أسفرت عن مصادرة 20 شيشة، وفض سرادق فرح، وإغلاق وتشميع قاعة أفراح لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتغريم 14 مواطنًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، وإيقاف نشاط كافتيريا تُدار بدون ترخيص داخل أحد النقابات المهنية، بمنطقة المساكن التعاونية، فضلًا عن استخدام أعلى عقار النقابة لإقامة أفراح، بالمخالفة للقانون.