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وزير التنمية المحلية يتفقد مشروعات برنامج الأغذية العالمي بالأقصر

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وزير التنمية المحلية يتفقد مشروعات برنامج الأغذية العالمي بالأقصر وزير التنمية المحلية يتفقد مشروعات برنامج الأغذية العالمي بالأقصر

مصراوي Masrawy

10:57 ص السبت 30 يناير 2021

الأقصر- محمد محروس:

استهل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، زيارته إلى محافظة الأقصر، اليوم السبت، بتفقد مركز الأقصر التنسيقي للابتكار ونقل المعرفة، ووقع مع منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، اتفاقية تعاون بين الوزارة والبرنامج.

وبحث الوزير مع ممثل برنامج الأغذية العالمي، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ربط المشروعات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي بمشروعات ومبادرات الوزارة في باقي محافظات الصعيد.

من المقرر أن يعقد وزير التنمية المحلية تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً موسعاً مع كل من اللواء أشوف الداودي محافظ قنا، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بحضور ومشاركة رؤساء المراكز المستهدفة في المرحلة الجديدة لمبادرة السيد رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة والتي تستهدف ١٥٠٠ قرية في ٥١ مركز خلال العام الحالي.

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