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طرق تركيب منظمات الغاز الصحيحة.. "المواصفات" تحدّد وتحذّر بهذا الفيديو

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طرق تركيب منظمات الغاز الصحيحة.. "المواصفات" تحدّد وتحذّر بهذا الفيديو طرق تركيب منظمات الغاز الصحيحة.. "المواصفات" تحدّد وتحذّر بهذا الفيديو
استعراض لأنواع المنظمات وأشكالها وطرق تركيبها.. وعلامة الجودة إلزامية

طرق تركيب منظمات الغاز الصحيحة..

حدّدت الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، الطرق الصحيحة لتركيب منظمات الغاز، محذّرة من التعامل مع منتجات الغاز دون معرفة مسبقة واحتراس.

ونشرت "المواصفات"، توعوياً على حسابها بمنصّة "تويتر" لأحد الأشخاص حول كيفية تركيب منظم الغاز، محذّرة من الطريقة التي ظهرت ، لافتة على لسان مشرف وحدة الأسطوانات ومواقد الغاز بالهيئة عبدالرحمن الثنيان؛ إلى أن كل منظم له طريقته في التركيب، والتي يحدّدها كتيب الإرشادات.

واستعرض "الثنيان"؛ أنواع المنظمات وأشكالها وطرق تركيبها، مشيراً إلى أن جميع المنظمات لابد من حصولها على علامة الجودة الإلزامية، كما كشف أن البيانات الإيضاحية للأفران تحدّد نوع المنظم المناسب لها، داعياً الى ضرورة قراءة الكتيب الخاص بالأفران والمنظم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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