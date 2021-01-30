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تركيا.. عام من السقوط السياحي المدوي والمليارات المفقودة!

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تركيا.. عام من السقوط السياحي المدوي والمليارات المفقودة! تركيا.. عام من السقوط السياحي المدوي والمليارات المفقودة!
انخفاض الربع الأخير بـ 50.4 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2019

تركيا.. عام من السقوط السياحي المدوي والمليارات المفقودة!

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، أمس الجمعة، أن إيرادات السياحة للبلاد في عام 2020 انخفضت 65.1 %، إلى 12.059 مليار دولار.

ويظهر ذلك أثر قيود السفر واسعة النطاق التي فُرضت بسبب جائحة المستجد.

ووفق صحيفة "زمان"، كشفت البيانات أيضاً أن إيرادات السياحة في الربع الأخير من العام الماضي انخفضت 50.4 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، إلى 3.914 مليار دولار.

وتعول تركيا على السياحة كمصدر رئيس للعملة الأجنبية؛ ما يعوّض اعتمادها الكبير على الواردات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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