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شحنات خلال أيام.. تفاصيل جديدة بشأن تسجيل لقاحين جديدين لكورونا في

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شحنات خلال أيام.. تفاصيل جديدة بشأن تسجيل لقاحين جديدين لكورونا في مصر شحنات خلال أيام.. تفاصيل جديدة بشأن تسجيل لقاحين جديدين لكورونا في

مصراوي Masrawy

10:56 ص السبت 30 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

تدرس هيئة الدواء المصرية، حالياً الأوراق والإجراءات اللازمة لتسجيل لقاحين جديدين مضادين لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ محلياً، الأول لشركة "أسترازينيكا" الذي تطوره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، والثاني "سبوتنيك V" الروسي.

وقال الدكتور علي الغمراوي، المتحدث باسم هيئة الدواء، في تصريحات لمصراوي، إن الهيئة لا تزال تدرس ملف لقاح شركة "استرازينيكيا"، وبمجرد استيفاء الأوراق والمتطلبات اللازمة، ستصدر قرارًا بالموافقة على استخدامه بشكل طارئ.

ومطلع الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة الشراء الموحد، التعاقد مع شركتين "R-pharma" و"Serum Institute"، المصنعتين للقاح "أسترازينيكا/أكسفورد"؛ للحصول على 20 مليون جرعة؛ بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح بتوفير احتياجات المصريين من لقاحات كورونا.

وقامت مجموعة "أسترازينيكا" البريطانية بتطوير اللقاح بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وهو ثاني لقاح ترخص له وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية البريطانية بعد لقاح "فايزر - بيونتيك" الذي يوزع في بريطانيا منذ الثامن من ديسمبر.

ومساء أمس، اعتمدت وكالة الأدوية الأوروبية لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

وعاد "الغمراوي" للقول إن الهيئة تعكف أيضًا على دراسة ملف اللقاح الروسي "سبوتنيك V" لتسجيله محلياً، ليصبح متاحًا أمام المصريين للتطعيم، بجانب "أسترازينيكا"، و"سينوفارم" الصيني الذي حصله بشكل رسمي على الاستخدام الطارئ وبدأ التطعيم به.

كان الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة للمبادرات، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، كشف لمصراوي في وقت سابق، عن دراسة إجراء بحوث إكلينيكية جديدة على لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد في خلال الفترة المقبلة.

وتزامن مع ذلك إعلان سفارة في مصر، استعداد موسكو لتزويد مصر باللقاح الروسي "سبوتنيك V"، وتقديم التكنولوجيا الخاصة بتصنيعه إلى القاهرة حال موافقتها على ذلك.

وأضاف "الغمراوي" أنه بذلك يصبح متاحًا لدينا 3 لقاحات للتوسع في حملة التطعيم القومية ضد كورونا بعد الموافقة على اللقاحين الجديدين.

كانت مصر بدأت رسمياً، يوم الأحد الماضي، حملتها للتطعيم باللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، من داخل مستشفى "أبوخليفة" للعزل بمحافظة الإسماعيلية.

وشهدت وزيرة الصحة هالة زايد، حصول الأطقم الطبية بالمستشفى على اللقاح الصيني "سينوفارم"، بعد إجازته للاستخدام الطارئ، لتبدأ باقي المستشفيات المصرية لاحقاً في إعطائه لأطقهما الطبية.

من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، لمصراوي، إنه من المقرر تسلم شحنات جديدة من لقاحي "سينوفارم" و" أسترازينيكا" خلال الأيام القليلة المقبلة.

كانت مصر، تسلمت يوم 10 ديسمبر الماضي، أول شحنة من لقاح كورونا الذي طورته المجموعة الوطنية الصينية للأدوية (سينوفارم)، قادمة من دولة الإمارات.

وقالت وزارة الصحة، إن لقاح سينوفارم فعال بنسبة 86% في الوقاية من المستجد.

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