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مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروع عمارات "السلام" بمدينة العبور

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مصراوي Masrawy

10:53 ص السبت 30 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع عمارات "السلام" الجاري تنفيذها كسكن بديل لسكان المناطق غير الآمنة، يرافقه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، ومسئولو الجهاز.

وتفقد مسئولو الإسكان، خلال جولتهم بالمشروع، أعمال تنفيذ العمارات والمشروعات الخدمية بالمنطقة، وأعمال المرافق، وأكدوا سرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المقررة وبالكفاءة والجودة المطلوبة، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين من .

من جانبه أوضح المهندس أحمد عمران، أنه جارٍ تنفيذ ٥٠٧٢ وحدة سكنية وإدارية وتجارية (134 عمارة) بمشروع عمارات السلام، والذي يشرف على تنفيذه جهاز المدينة، كسكن بديل لسكان المناطق العشوائية غير الآمنة بتكلفة إجمالية 1.325 مليار جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت نحو 66%، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق بالمشروع حسب تنسيق الموقع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ رافع الصرف الصحي للعمارات وجارٍ استلام الموقع.

وأشار المهندس أحمد عمران، إلى أنه بالنسبة للمشروعات الخدمية بمنطقة عمارات مدينة السلام، فجارٍ تنفيذ (حضانة – مركز طبي – مخبزين – مدرسة تعليم أساسي سعة 66 فصلاً – مدرسة تعليم ثانوي سعة 33 فصلاً)، وذلك في إطار توفير الخدمات اللازمة للسكان الذين سيتم نقلهم للمنطقة.​

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