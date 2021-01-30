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بلقاح "سبوتنيك في" الروسي.. الروسي تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

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بلقاح "سبوتنيك في" الروسي.. الروسي تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك في" الروسي.. الروسي تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

مصراوي Masrawy

10:51 ص السبت 30 يناير 2021

الجزائر- (د ب أ):

بدأت الجزائر، السبت، إعطاء لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد به وزير الصحة الجزائري عبد الرحمان بن بوزيد.

وانطلقت عملية التلقيح من مدينة البليدة (50 كم غرب الجزائر)، والتي تعتبر الأكثر تضررا من الفيروس.

وقال الوزير الذي أشرف على عملية التلقيح، إن الأولوية ستكون لمستخدمي قطاع الصحة وبعدها تكون الأولوية لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن طبيبة بمصلحة التوليد كانت أول من تلقى اللقاح اليوم.

واستلمت الجزائر أمس الجمعة، أول شحنة من اللقاح الروسي نقلته طائرة عسكرية.

وكان الناطق باسم الجزائرية، عمار بلحيمر قال أمس إن عملية التلقيح ستنطلق بمدينة البليدة، وستشمل في البداية المسنين والذين يعانون من أمراض مزمنة وموظفي القطاع الصحي، على أن تشمل بداية من غد الأحد، أفراد الأجهزة الأمنية والدفاع المدني، والسياسيين ومنتسبي قطاع الإعلام.

كورونا.. لحظة بلحظة

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