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جامعة جنوب الوادي تحتل المرتبة الـ ١٩ بين نظيراتها المصرية في "ويبوميتركس" الأسباني

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جامعة جنوب الوادي تحتل المرتبة الـ ١٩ بين نظيراتها المصرية في "ويبوميتركس" الأسباني جامعة جنوب الوادي تحتل المرتبة الـ ١٩ بين نظيراتها المصرية في "ويبوميتركس" الأسباني

مصراوي Masrawy

10:50 ص السبت 30 يناير 2021

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الجامعة تقدمت في الترتيب العالمي لتصنيف ويبوميتركس الأسباني للجامعات، واحتلت المرتبة الـ ١٩ بين الجامعات المصرية، وفق آخر إصدار لشهر يناير 2021.

وقال رئيس الجامعة إن المؤشر يعتمد على مفاهيم النشر الشبكي والمستند إلى فكرة الأثر الشبكي للمعلومة Web Impact Factor، ويسعى للموازنة بين النشاط والأثر للجهد البحثي في الجامعة، ويعد من أكبر المؤشرات لاحتوائه في ٢٠٢١ على ٣١٠٠٠ جامعة ومؤسسة تعليمية يجري تقييمها كل 6 أشهر بواسطة مختبرات سايبرميتركس التابع لمجلس البحوث الوطني الإسباني.

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