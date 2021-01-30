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تكريم المشاركين في مهرجان الهجن المحلي الثاني بشرم الشيخ- صور

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تكريم المشاركين في مهرجان الهجن المحلي الثاني بشرم الشيخ- صور تكريم المشاركين في مهرجان الهجن المحلي الثاني بشرم الشيخ- صور

مصراوي Masrawy

10:41 ص السبت 30 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المشاركين في مهرجان الهجن الثاني الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير الجاري.

وكرم المحافظ الوفد الإماراتي الداعم لسباق الهجن بشرم الشيخ، ووفد دولة "قيرغيزستان"، المختصين بتنظيم المهرجانات والمسابقات الأولمبياد الدولية، مقدمًا الشكر لجميع المساهمين في المهرجان.

وقال محافظ جنوب سيناء اليوم السبت، إن سباقات الهجن أصبحت تجري على أرض مدينة شرم الشيخ باستمرار ما أنعش السياحة الرياضية بها، لافتًا إلى أن السباقات انطلقت على أرض مضمار الهجن بمشاركة 400 جمل، ووصلت اليوم إلى1200 جمل، ومن المتوقع أن يتضاعف أعداد المشاركين في السباقات سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وأكد المحافظ أنه جاري تطوير مضمار الهجن من خلال دعمه بمضمار للخيل، وإنشاء قرية تراثية، للتوسع في مجال السياحة الرياضية وجذب الآلاف من عشاق هذه الرياضات سنويًا.

وأوضح المحافظ أنه جاري الاستعداد لانطلاق مهرجانات هجن دولية من مدينة شرم الشيخ، أحداهما خلال شهري فبراير ومارس، والأخر في شهر إبريل المقبل تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيد تحرير سيناء.

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