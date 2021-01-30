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"العنقري" محذراً: الموجة الثانية من كورونا أخطر.. ومنعها مسؤولية الجميع
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الخميس 04 فبراير 2021 09:43 صباحاً
"وزير الشؤون الإسلامية": "توكلنا" شرط إلزامي لدخول الموظفين والمراجعين لمقارّ الوزارة
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الخميس 04 فبراير 2021 09:43 صباحاً
هل هو "سُمّ أبيض" فعلاً؟ هذا ما يحدث لجسمك إذا تخليت عن الملح!
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الخميس 04 فبراير 2021 09:43 صباحاً
حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى العاشرة مساء
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الخميس 04 فبراير 2021 09:43 صباحاً
فيديو الرشفة الكبيرة.. مسؤول يشرب "مطهر اليدين" معتقداً أنها زجاجة ماء
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الخميس 04 فبراير 2021 09:43 صباحاً
النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة
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الخميس 04 فبراير 2021 09:40 صباحاً
قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية
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الخميس 04 فبراير 2021 09:40 صباحاً
"عطاء" تغازل أجواء تبوك بالهطولات.. هل ستكون الأكثر غزارة؟
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الخميس 04 فبراير 2021 09:25 صباحاً
تطبيق "توكلنا" إلزامي للموظفين والمراجعين في صندوق التنمية الزراعية
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الخميس 04 فبراير 2021 09:25 صباحاً
الوطني للأرصاد ينبه 5 مناطق.. السحب الممطرة لا تزال حاضرة
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الخميس 04 فبراير 2021 09:25 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
عسكريون روس يتوجهون إلى أذربيجان للمشاركة في عمل مركز مراقبة مشترك مع تركيا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 30 يناير 2021 11:01 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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