"الإصلاح والتنمية" يطالب بتشكيل لجنة لمناقشة الإيجار القديم

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

طالبت النائبة مي أسامة عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة وذلك طبقا للمادة (245) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بخصوص ملف الإيجارات القديمة.

وطالبت بمناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين المتعلقة بهذا الشأن سواء المعروضة من الحكومة أو من بعض من النواب والمتخصصين للاستماع لوجهات النظر المختلفة.

وأكدت مي أسامة، على أهمية الخروج بمشروع قانون متوازن ينصف كل الأطراف ويحافظ على السلام المجتمعي ويراعي البعد الإنساني والاجتماعي للملاك والمستأجرين.​