أخبار عاجلة

"العنقري" محذراً: الموجة الثانية من كورونا أخطر.. ومنعها مسؤولية الجميع -
"وزير الشؤون الإسلامية": "توكلنا" شرط إلزامي لدخول الموظفين والمراجعين لمقارّ الوزارة -
هل هو "سُمّ أبيض" فعلاً؟ هذا ما يحدث لجسمك إذا تخليت عن الملح! -
حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى العاشرة مساء -
فيديو الرشفة الكبيرة.. مسؤول يشرب "مطهر اليدين" معتقداً أنها زجاجة ماء -
النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة -
قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية -
"عطاء" تغازل أجواء تبوك بالهطولات.. هل ستكون الأكثر غزارة؟ -
تطبيق "توكلنا" إلزامي للموظفين والمراجعين في صندوق التنمية الزراعية -
الوطني للأرصاد ينبه 5 مناطق.. السحب الممطرة لا تزال حاضرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"الإصلاح والتنمية" يطالب بتشكيل لجنة لمناقشة الإيجار القديم

Print
"الإصلاح والتنمية" يطالب بتشكيل لجنة لمناقشة الإيجار القديم "الإصلاح والتنمية" يطالب بتشكيل لجنة لمناقشة الإيجار القديم

مصراوي Masrawy

10:40 ص السبت 30 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

طالبت النائبة مي أسامة عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة وذلك طبقا للمادة (245) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بخصوص ملف الإيجارات القديمة.

وطالبت بمناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين المتعلقة بهذا الشأن سواء المعروضة من أو من بعض من النواب والمتخصصين للاستماع لوجهات النظر المختلفة.

وأكدت مي أسامة، على أهمية الخروج بمشروع قانون متوازن ينصف كل الأطراف ويحافظ على السلام المجتمعي ويراعي البعد الإنساني والاجتماعي للملاك والمستأجرين.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
النهار " تتعاقد مع " الشويري" لتولي التسويق الإعلاني لقنوات الشبكة في مصر والشرق الأوسط

النهار " تتعاقد مع " الشويري" لتولي التسويق الإعلاني لقنوات الشبكة في مصر والشرق الأوسط

كورونا في 5 دول خلال الـ24 ساعة.. 1254 وفاة بالبرازيل و87 حالة بتونس و53 بمصر

كورونا في 5 دول خلال الـ24 ساعة.. 1254 وفاة بالبرازيل و87 حالة بتونس و53 بمصر

كورونا في 5 دول خلال الـ24 ساعة.. 1254 وفاة بالبرازيل و87 حالة بتونس و53 بمصر

كورونا في 5 دول خلال الـ24 ساعة.. 1254 وفاة بالبرازيل و87 حالة بتونس و53 بمصر

الحكومة الألمانية توافق على تقديم مساعدات مالية للتخفيف من تأثير الجائحة

الحكومة الألمانية توافق على تقديم مساعدات مالية للتخفيف من تأثير الجائحة

شبكة عيون الإخبارية