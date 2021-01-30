لجنة لمعاينة محطة المعالجة الثلاثية لترعة "التينة" في بورسعيد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال المهندس كامل تويج، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إن اللجنة المشكلة لحصر وإزالة معوقات مد خطوط مياه محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف وضخ الناتج في ترعة التينة، زارت المحطة في المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، ومصب خطوط المياه بترعة التينة، لاستخراج التراخيص.

وأشار "تويج"، إلى أنه جرى الاتفاق على ضرورة مطابقة المياه الناتجة من المحطة للكود المصري 51 لسنة 2015، وبما يتوافق مع طبيعة الأراضي كونها حديثة الاستصلاح، وبها نسب للملوحة، والتأكيد على حصول مركز البحوث الزراعية للأراضي والمياه على عينات للتحليل بعد المرحلة الثانية ونقطة المصب.

وأكد على أنه جرى مخاطبة مركز البحوث لسرعة إزالة معوقات الاستفادة من تلك المياه، والتي ستبلغ حوالي 60 ألف متر مكعب يومي على أن يجري رفع تقرير بنتائج التحاليل للجنة.