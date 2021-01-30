أخبار عاجلة

"العنقري" محذراً: الموجة الثانية من كورونا أخطر.. ومنعها مسؤولية الجميع -
"وزير الشؤون الإسلامية": "توكلنا" شرط إلزامي لدخول الموظفين والمراجعين لمقارّ الوزارة -
هل هو "سُمّ أبيض" فعلاً؟ هذا ما يحدث لجسمك إذا تخليت عن الملح! -
حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى العاشرة مساء -
فيديو الرشفة الكبيرة.. مسؤول يشرب "مطهر اليدين" معتقداً أنها زجاجة ماء -
النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة -
قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية -
"عطاء" تغازل أجواء تبوك بالهطولات.. هل ستكون الأكثر غزارة؟ -
تطبيق "توكلنا" إلزامي للموظفين والمراجعين في صندوق التنمية الزراعية -
الوطني للأرصاد ينبه 5 مناطق.. السحب الممطرة لا تزال حاضرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

لجنة لمعاينة محطة المعالجة الثلاثية لترعة "التينة" في بورسعيد

Print
لجنة لمعاينة محطة المعالجة الثلاثية لترعة "التينة" في بورسعيد لجنة لمعاينة محطة المعالجة الثلاثية لترعة "التينة" في بورسعيد

مصراوي Masrawy

10:21 ص السبت 30 يناير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال المهندس كامل تويج، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إن اللجنة المشكلة لحصر وإزالة معوقات مد خطوط مياه محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف وضخ الناتج في ترعة التينة، زارت المحطة في المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، ومصب خطوط المياه بترعة التينة، لاستخراج التراخيص.

وأشار "تويج"، إلى أنه جرى الاتفاق على ضرورة مطابقة المياه الناتجة من المحطة للكود المصري 51 لسنة 2015، وبما يتوافق مع طبيعة الأراضي كونها حديثة الاستصلاح، وبها نسب للملوحة، والتأكيد على حصول مركز البحوث الزراعية للأراضي والمياه على عينات للتحليل بعد المرحلة الثانية ونقطة المصب.

وأكد على أنه جرى مخاطبة مركز البحوث لسرعة إزالة معوقات الاستفادة من تلك المياه، والتي ستبلغ حوالي 60 ألف متر مكعب يومي على أن يجري رفع تقرير بنتائج التحاليل للجنة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
النهار " تتعاقد مع " الشويري" لتولي التسويق الإعلاني لقنوات الشبكة في مصر والشرق الأوسط

النهار " تتعاقد مع " الشويري" لتولي التسويق الإعلاني لقنوات الشبكة في مصر والشرق الأوسط

كورونا في 5 دول خلال الـ24 ساعة.. 1254 وفاة بالبرازيل و87 حالة بتونس و53 بمصر

كورونا في 5 دول خلال الـ24 ساعة.. 1254 وفاة بالبرازيل و87 حالة بتونس و53 بمصر

كورونا في 5 دول خلال الـ24 ساعة.. 1254 وفاة بالبرازيل و87 حالة بتونس و53 بمصر

كورونا في 5 دول خلال الـ24 ساعة.. 1254 وفاة بالبرازيل و87 حالة بتونس و53 بمصر

فيديو| فرص عمل ونقلة حضارية الحكومة تطلق مشروع "تحيا مصر المنصورة"

فيديو| فرص عمل ونقلة حضارية الحكومة تطلق مشروع "تحيا مصر المنصورة"

شبكة عيون الإخبارية