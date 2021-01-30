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توقف حركة القطارات جزئيًا في أسيوط بسبب خروج عربة عن القضبان

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توقف حركة القطارات جزئيًا في أسيوط بسبب خروج عربة عن القضبان توقف حركة القطارات جزئيًا في أسيوط بسبب خروج عربة عن القضبان

مصراوي Masrawy

10:16 ص السبت 30 يناير 2021

أسيوط- مصراوي:

تسبب خروج عربة قطار عن القضبان، اليوم السبت، في توقف حركة قطارات السكة الحديد بصدفا في محافظة أسيوط، دون حدوث إصابات بين الركاب.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد ، أنه أثناء سير قطار رقم ٧١٨ ركاب "أسيوط- سوهاج" بحوش محطة صدفا، سقط بوجي العربة الأولى من تركيب القطار ولم يسفر ذلك عن إصابات.

وأشارت الهيئة إلى أن فرق الطوارئ تحركت لمحل الواقعة وجار رفع العربة والاستعداد بالسكة والتأكيد على الالتزام التام بمعايير الأمان لسلامة عمليات الرفع وتمام نظم التشغيل على الشبكة.

وأرسلت السكة الحديد جميع المعدات اللازمة لإعادة العربة إلى مسارها على القضبان واستئناف حركة سير القطارات.

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