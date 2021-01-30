إجباريًّا.. ارتداء القناع بوسائل النقل العام بالولايات المتحدة بدءًا من 1 فبراير

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يشمل الطائرات وسيارات الأجرة والقطارات

أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمرًا بارتداء أقنعة في وسائل النقل ومراكز العبور، بما في ذلك الطائرات وسيارات الأجرة والقطارات، بدءًا من الاثنين.

وقال مركز السيطرة على الأمراض، في وقت متأخر من يوم الجمعة: إن تفويض القناع ساري المفعول اعتبارًا من 1 فبراير الساعة 11:59 مساء.

ويشمل القرار السيارات ذات الركوب المشترك ومترو الأنفاق، ويجعل من عدم ارتداء القناع وفقًا للتعليمات، انتهاكًا للقانون الفيدرالي.

ولا ينطبق الأمر على السيارات الخاصة أو الشاحنات التجارية التي يقودها مشغل واحد.

ويأتي هذا القرار تبعًا لأمر أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن في 21 يناير، وجه في الوكالات إلى "اتخاذ إجراء فوري" لطلب ارتداء الأقنعة داخل وسائل النقل وفي كل مراكز النقل.