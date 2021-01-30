أصيب بكسور.. وفاة عامل سقط من أعلى منزل تحت الإنشاء ببني سويف

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بني سويف- حمدي سليمان:

لفظ شاب في العقد الثاني من العمر أنفاسه الأخيرة، داخل مستشفى بني سويف التخصصي، اليوم السبت، إثر إصابته أثناء عمله في الخرسانة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من المستشفى التخصصي، بوصول "محمد.م.ع" عامل، ومقيم مدينة سمسطا، بجروح وكسور متفرقة، واشتباه نزيف داخلي، ولفظ أنفاسه الأخيرة بغرفة العناية المركزة.

وتبين من التحريات الأولية إصابته أثناء عمله في الخرسانة، بأحد المنازل بمركز سمسطا.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.