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الصين: تسجيل 52 إصابة جديدة بكورونا بينها 36 حالة بعدوى محلية

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الصين: تسجيل 52 إصابة جديدة بكورونا بينها 36 حالة بعدوى محلية الصين: تسجيل 52 إصابة جديدة بكورونا بينها 36 حالة بعدوى محلية

مصراوي Masrawy

09:33 ص السبت 30 يناير 2021

بكين- (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /السبت/ عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقارير عن 52 إصابة جديدة بينها 36 حالة بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 27 حالة في مقاطعة هيلونغجيانغ و5 في جيلين و2 في شنجهاي وحالة واحدة في كل من بكين وخبي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 89430 حالة وعدد الوفيات إلى 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج الـ 16 تم تسجيلها بواقع 9 حالات في شنجهاي و3 في فوجيان و2 في هونان وحالة واحدة في كل من سيتشوان وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4689 حالة غادر منها 4385 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وأضافت اللجنة أن 143 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 83083 شخصا، وأن 39218 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما زالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 16 حالة جديدة بدون أعراض بينها 8 حالات وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 976 حالة منها 297 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 10371 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 178 وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 47 إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 899 إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 9302 مريض في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و813 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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