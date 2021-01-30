أخبار عاجلة

"عطاء" تغازل أجواء تبوك بالهطولات.. هل ستكون الأكثر غزارة؟ -
تطبيق "توكلنا" إلزامي للموظفين والمراجعين في صندوق التنمية الزراعية -
الوطني للأرصاد ينبه 5 مناطق.. السحب الممطرة لا تزال حاضرة -
ضرائب جديدة وسحب الرخصة لمدة ثلاث سنوات.. النص الكامل لقانون المرور الجديد -
أمطار متوسطة في السويس وانتظام حركة الملاحة بالموانئ -
النهار " تتعاقد مع " الشويري" لتولي التسويق الإعلاني لقنوات الشبكة في مصر والشرق الأوسط -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 104.4 مليون -
داوموا عليها.. هذه المواد الغذائية تحفّز عمل "الدماغ" بشدة -
أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وبرنت عند 58.79 دولارًا للبرميل -
لقطات المساء والفجر الساحرة.. البروق تُزَيّن سماء تيماء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إجباريًّا.. ارتداء القناع بوسائل النقل العام بالولايات المتحدة بدءًا من 1 فبراير

Print
إجباريًّا.. ارتداء القناع بوسائل النقل العام بالولايات المتحدة بدءًا من 1 فبراير إجباريًّا.. ارتداء القناع بوسائل النقل العام بالولايات المتحدة بدءًا من 1 فبراير
يشمل الطائرات وسيارات الأجرة والقطارات

إجباريًّا.. ارتداء القناع بوسائل النقل العام بالولايات المتحدة بدءًا من 1 فبراير

أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمرًا بارتداء أقنعة في وسائل النقل ومراكز العبور، بما في ذلك الطائرات وسيارات الأجرة والقطارات، بدءًا من الاثنين.

وقال مركز السيطرة على الأمراض، في وقت متأخر من يوم الجمعة: إن تفويض القناع ساري المفعول اعتبارًا من 1 فبراير الساعة 11:59 مساء.

ويشمل القرار السيارات ذات الركوب المشترك ومترو الأنفاق، ويجعل من عدم ارتداء القناع وفقًا للتعليمات، انتهاكًا للقانون الفيدرالي.

ولا ينطبق الأمر على السيارات الخاصة أو الشاحنات التجارية التي يقودها مشغل واحد.

ويأتي هذا القرار تبعًا لأمر أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن في 21 يناير، وجه في الوكالات إلى "اتخاذ إجراء فوري" لطلب ارتداء الأقنعة داخل وسائل النقل وفي كل مراكز النقل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"عطاء" تغازل أجواء تبوك بالهطولات.. هل ستكون الأكثر غزارة؟

"عطاء" تغازل أجواء تبوك بالهطولات.. هل ستكون الأكثر غزارة؟

تطبيق "توكلنا" إلزامي للموظفين والمراجعين في صندوق التنمية الزراعية

تطبيق "توكلنا" إلزامي للموظفين والمراجعين في صندوق التنمية الزراعية

الوطني للأرصاد ينبه 5 مناطق.. السحب الممطرة لا تزال حاضرة

الوطني للأرصاد ينبه 5 مناطق.. السحب الممطرة لا تزال حاضرة

داوموا عليها.. هذه المواد الغذائية تحفّز عمل "الدماغ" بشدة

داوموا عليها.. هذه المواد الغذائية تحفّز عمل "الدماغ" بشدة

شبكة عيون الإخبارية