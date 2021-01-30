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هِزة أرضية شمال حائل بقوة 3.07 درجة على مقياس ريختر بعمق 7 كيلو مترات

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هِزة أرضية شمال حائل بقوة 3.07 درجة على مقياس ريختر بعمق 7 كيلو مترات هِزة أرضية شمال حائل بقوة 3.07 درجة على مقياس ريختر بعمق 7 كيلو مترات
رصدتها هيئة المساحة الجيولوجية

هِزة أرضية شمال حائل بقوة 3.07 درجة على مقياس ريختر بعمق 7 كيلو مترات

رصدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، هزة أرضية شمال مدينة حائل بقوة 3.07 درجة على مقياس ريختر وبعمق 7 كيلو مترات.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": رصدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الساعة ١:٣١ هِزة أرضية بقوة ٣.٠٧على مقياس ريختر وعمق ٧ كيلو مترات وتبعد ٤٦ كم شمال مدينة حائل، وتعد هذه الهِزة الأرضية صغيرة على مقياس ريختر.

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم شعروا بهِزة ارتدادية أخرى ضربت المنطقة في الساعة 8:15 صباح اليوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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