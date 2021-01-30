"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية على معظم المناطق

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سماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من مناطق شمال وجنوب غرب المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة يُصحب برياح نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة، وسماءً غائمة جزئياً على أجزاءٍ من مناطق شمال وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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