أخبار عاجلة

"عطاء" تغازل أجواء تبوك بالهطولات.. هل ستكون الأكثر غزارة؟ -
تطبيق "توكلنا" إلزامي للموظفين والمراجعين في صندوق التنمية الزراعية -
الوطني للأرصاد ينبه 5 مناطق.. السحب الممطرة لا تزال حاضرة -
ضرائب جديدة وسحب الرخصة لمدة ثلاث سنوات.. النص الكامل لقانون المرور الجديد -
أمطار متوسطة في السويس وانتظام حركة الملاحة بالموانئ -
النهار " تتعاقد مع " الشويري" لتولي التسويق الإعلاني لقنوات الشبكة في مصر والشرق الأوسط -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 104.4 مليون -
داوموا عليها.. هذه المواد الغذائية تحفّز عمل "الدماغ" بشدة -
أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وبرنت عند 58.79 دولارًا للبرميل -
لقطات المساء والفجر الساحرة.. البروق تُزَيّن سماء تيماء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الدفاع الأفغانية : مقتل 60 مسلحًا وإصابة 22 خلال عملية عسكرية بجنوب البلاد

Print
الدفاع الأفغانية : مقتل 60 مسلحًا وإصابة 22 خلال عملية عسكرية بجنوب البلاد الدفاع الأفغانية : مقتل 60 مسلحًا وإصابة 22 خلال عملية عسكرية بجنوب البلاد

مصراوي Masrawy

08:43 ص السبت 30 يناير 2021

كابول- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 60 مسلحًا وإصابة 22 آخرين خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الأمنية في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء /باجفاك/ الأفغانية، اليوم السبت، عن بيان لوزارة الدفاع، أن القوات الأمنية نفذت عملية تطهيرية أمس الجمعة في مقاطعتي داند وأرغانداب، ما أسفر عن مقتل 60 مسلحًا وإصابة 22 آخرين، جراء الاشتباكات بين القوات الأفغانية والمسلحين.

وأضاف البيان، أنه تم إبطال مفعول 63 عبوة ناسفة زرعتها عناصر حركة طالبان على جانب الطرق وتم تدمير أربع مركبات خلال العملية العسكرية.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
النهار " تتعاقد مع " الشويري" لتولي التسويق الإعلاني لقنوات الشبكة في مصر والشرق الأوسط

النهار " تتعاقد مع " الشويري" لتولي التسويق الإعلاني لقنوات الشبكة في مصر والشرق الأوسط

كورونا في 5 دول خلال الـ24 ساعة.. 1254 وفاة بالبرازيل و87 حالة بتونس و53 بمصر

كورونا في 5 دول خلال الـ24 ساعة.. 1254 وفاة بالبرازيل و87 حالة بتونس و53 بمصر

كورونا في 5 دول خلال الـ24 ساعة.. 1254 وفاة بالبرازيل و87 حالة بتونس و53 بمصر

كورونا في 5 دول خلال الـ24 ساعة.. 1254 وفاة بالبرازيل و87 حالة بتونس و53 بمصر

فيديو| فرص عمل ونقلة حضارية الحكومة تطلق مشروع "تحيا مصر المنصورة"

فيديو| فرص عمل ونقلة حضارية الحكومة تطلق مشروع "تحيا مصر المنصورة"

شبكة عيون الإخبارية