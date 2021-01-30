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أحد مقتحمي مبنى الكابيتول يرغب في الإدلاء بشهادته ضد

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أحد مقتحمي مبنى الكابيتول يرغب في الإدلاء بشهادته ضد ترامب أحد مقتحمي مبنى الكابيتول يرغب في الإدلاء بشهادته ضد

مصراوي Masrawy

08:20 ص السبت 30 يناير 2021

نيويورك- (د ب أ):
قال أحد مثيري الشغب البارزين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي إن دونالد "خانه" لعدم العفو عنه مؤكدا استعداده للشهادة ضد الرئيس السابق في محاكمة عزله الشهر المقبل، حسبما أفاد المحامي الخاص به

وقال ألبرت واتكينز محامي المتهم جاكوب تشانسلي من ولاية أريزونا- الذي اشتهر بالمشاركة في تمرد 6 كانون ثان/يناير بينما كان راسما علم الولايات المتحدة على وجهه وعاري الصدر ويرتدي قبعة من الفرو بقرون - إن موكله كان "مغرمًا بشدة" بترامب.

لكن هذا الحب انتهى مع ولاية ترامب عندما غادر الرئيس السابق البيت الأبيض دون منح عفو لتشانسلي وآخرين ممن شاركوا في أعمال الشغب.

قال واتكينز: "لقد شعر وكأن الرئيس خانه".

وأشار تشانسلي وأربعة أشخاص آخرين على الأقل يواجهون اتهامات اتحادية ناجمة عن أعمال الشغب إلى أنهم كانوا يتلقون أوامر من ترامب.

وتشمل التهم الموجهة إلى تشانسلي العصيان المدني وعرقلة إجراءات رسمية والسلوك غير المنضبط في مبنى يخضع لقيود والتظاهر في مبنى الكابيتول وتهم أخرى.​

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