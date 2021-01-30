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​لمزارعي القمح.. كيف تحقق محصول عالي الجودة وخالي من الأمراض؟ الزراعة تجيب

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​لمزارعي القمح.. كيف تحقق محصول عالي الجودة وخالي من الأمراض؟ الزراعة تجيب ​لمزارعي القمح.. كيف تحقق محصول عالي الجودة وخالي من الأمراض؟ الزراعة تجيب

مصراوي Masrawy

07:00 ص السبت 30 يناير 2021

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تجري عمليات حصر ومتابعة محصول القمح، لافتًا إلى أن المساحة المحصورة حتى الآن بلغت 3.3 مليون فدان.

وقال الشناوي في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن الوزارة توجّه مزارع القمح من خلال مديريات الزراعة أو وسائل الإعلام بضرورة تفادي أيام الريح العالي وتجنب الري، مشيرًا إلى ضرورة وضع السماد لكل من تأخر حتى لا تتأخر الإنتاجية.

وأوضح رئيس قطاع الخدمات الزراعية: "ننصح المزارعين بضرورة التأكد من عملية إزالة الحشائش من دوائر القمح"، مؤكدًا الاستعانة بالإدارة العامة للقوارض بالإدارة المركزية لمكافحة الآفات، تنفذ حملة مكافحة القوارض لحماية محصول القمح والأمن القومي، والصحة العامة للإنسان؛ لتقليل الفاقد وما تسببه من أضرار صحية واقتصادية وخطورة على المحاصيل الزراعية وحدائق الفاكهة والخضر، ومخازن الغلال والشؤون.

وتابع: "تكثيف المرور على زراعات القمح لاكتشاف أي إصابات مبكرة بمرض الصدأ الأصفر، وفي حال اكتشاف أي إصابات بالمرض يتم الاستخدام الفوري للمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة للحصول على أعلى إنتاجية من المحصول للفدان".

وأشار الشناوي، إلى الاهتمام بالري في هذه الفترة ويكون على الحامي، ويمنع الري أثناء هبوب الرياح حتى لا ترقد النباتات، مشددًا على ضرورة تقليع الحشائش باليد.

الجدير بالذكر أن الفدان ينتج سنويًا نحو 17 إردبًا من القمح بينما من المفروض أن يكون 24 إردبًا، حيث إن هناك فاقد من محصول القمح يبلغ سنويًا من 15 إلى 20% بموجب مليوني طن، تهدر أثناء نقل وتداول وتخزين القمح من الأراضي إلى المخازن.

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