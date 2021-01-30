حدث ليلاً| بيان كورونا ليوم الجمعة.. ومصدر أمني ينفي هجوم مسلحين على مزرعة

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مصراوي Masrawy

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 360 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 128800 حالة حتى اليوم.

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​أقل من 10 درجات في 3 محافظات.. الأرصاد: طقس السبت شديد البرودة ليلًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السبت، سيكون معتدل نهارًا على كافة الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهوربة، يصل إلى صقيع على المزروعات في وسط سيناء، بارد على جنوب سيناء.

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نافورة النيل تعود للعمل بعد 4 عقود من الإهمال (صور وفيديو)

نشر الحساب الرسمي لشركة المقاولون العرب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صور انتهاء تطوير نافورة نهر النيل لتعود للعمل من جديد، بعد حوالي 40 عامًا من التوقف.

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وفاة المخرج فهمي الخولي

أعلن الفنان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وفاة المخرج فهمي الخولي، مساء اليوم الجمعة.

وكتب عادل، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة المخرج الكبير فهمي الخولي، اللهم ارحمه وارزقه الجنة".

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"آثار الإسكندرية": الكشف الآثري الجديد مؤشر على وجود مقبرة كليوباترا (فيديو)

كشف الدكتور خالد أبو الحمد، مدير عام منطقة آثار الإسكندرية، كواليس الكشف الأثري الذي عثر عليه اليوم، مشيرًا إلى أن هناك بعثة مشتركة بين مصر ودولة الدومينكان.

وأضاف أبو الحمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية ten، أن الكشف عثر عليه غرب مدينة الإسكندرية بحوالي 46 كيلو متر على الطريق الساحلي، وتبين وجود العديد من الآثار المهمة داخل معبد لبطليموس الرابع.

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مصدر أمني ينفي هجوم 120 شخصًا بـ"أسلحة ثقيلة" على مزرعة بالجيزة

نفى مصدر أمن، صحة ما تناوله أحد المواقع الإخبارية بشأن هجوم 120 شخصا يحملون أسلحة ثقيلة على مزرعة كائنة بمنطقة أبو غالب بمحافظة الجيزة، وقيامهم بإطلاق أعيرة نارية، وإصابة أحد الأشخاص والاستيلاء على المزرعة.

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الصحة: لن نستخدم المسحة الشرجية ووصول أول شحنة من لقاح استرازينيكا الأسبوع المقبل

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن أكثر من 3450 من الأطقم الطبية قاموا بالتسجيل حتى الآن على الموقع الإلكتروني الخاص بالحصول على لقاح كورونا.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" الجمعة، أن عددا من العاملين في مستشفيات العزل حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا وإنه سيتم تسليم الجرعة الثانية من اللقاح للمستشفى للتطعيم في الموعد المحدد، مشيرًا إلى وصول أول شحنة من لقاح استرازينكيا الأسبوع المقبل وشحنة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني.

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مصرع شاب أسفل عجلات القطار في بني سويف

لقى شاب مصرعه، أسفل عجلات القطار أثناء عبوره مزلقان قرية الزاوية التابعة لمركز الواسطى، شمال بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بمصرع محمد محمود شعبان 31 عاما، أسفل عجلات القطار، أمام مزلقان قرية الزاوية التابعة لمركز الواسطى، شمال المحافظة.

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وزير الخارجية السعودي: سنتحاور مع أمريكا وأوروبا حول أنشطة إيران النووية

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن بلاده ستتواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة والدول الأوروبية حول التحديات التي تواجهها ومنها أنشطة إيران المزعزعة للأمن والاستقرار وبرنامجها النووي"، مشيرا الى ان المملكة "على ثقة بأننا سنتغلب على هذه التحديات بالعمل معا".

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طهران: دوي صفارات الإنذار في مناطق غرب العاصمة بسبب خلل فني

أكد حميد رضا غودرزي المساعد الأمني لمحافظ طهران أن دوي صفارات الإنذار في بعض المناطق غربي العاصمة، كان بسبب خلل في أنظمة الإنذار الواقعة في حي شهرك ازمايش، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

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البرلمان البرتغالي يصوت لصالح تقنين القتل الرحيم

أقر البرلمان البرتغالي يوم الجمعة مشروع قانون لتقنين القتل الرحيم، والذي سيظل بحاجة إلى موافقة الرئيس المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا.

وذكرت صحيفة بوبليكو يوم الجمعة أن القانون أيده 136 نائبا وعارضه 78 نائبا.

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فرنسا تغلق حدودها أمام الوافدين من خارج الاتحاد الأوروبي بسبب كورونا

قررت فرنسا يوم الجمعة إغلاق حدودها أمام الأشخاص القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي بسبب استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء جان كاستكس مساء الجمعة، إن سيتم منع السفر بين فرنسا ودول خارج الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يوم غد الأحد.

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