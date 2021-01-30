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مصدر بـ"الكهرباء": ننفذ استراتيجية لتشجيع السيارات الكهربائية وإنشاء محطات شحن

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مصدر بـ"الكهرباء": ننفذ استراتيجية لتشجيع السيارات الكهربائية وإنشاء محطات شحن مصدر بـ"الكهرباء": ننفذ استراتيجية لتشجيع السيارات الكهربائية وإنشاء محطات شحن

مصراوي Masrawy

06:00 ص السبت 30 يناير 2021

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تنفذ استراتيجية حاليًا لتحفيز إنتاج سيارات كهربائية خاصة بعد مشاركة قطاع الطاقة مع عدد من المؤسسات الدولية في إعداد دراسات عن مستقبل السوق في ومدى جاهزية طرح السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير وتصميم البنية التحتية الخاصة بشحن السيارات كأحد المحاور لقيادة التحول في مجال الطاقة لنمو سوق السيارات الكهربائية بسرعة كبيرة، مضيفًا أنه يتم حاليًا التوجه نحو إنشاء 1000 محطة لشحن السيارات الكهربائية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المحور الأول يشمل إقامة محطات كهربائية لشحن السيارة بسعر التكلفة، مشيرًا إلى أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عقد عدة اجتماعات مع وزراء الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال لمناقشة موقف الخطوات التنفيذية الخاصة بوضع تصور لتكلفة البنية التحتية المطلوبة لمحطات الشحن وتعريفة استهلاك الكهرباء المستخدمة في شحن السيارات الكهربائية، وأماكن توزيع محطات الشحن السريع، وما يتعلق بوضع تصور يتضمن حزمة من الحوافز والمزايا التشجيعية لشراء أو تصنيع المركبات الكهربائية، إلى جانب الوقوف على عدد الأوتوبيسات الكهربائية المطلوب تصنيعها أو استيرادها لتوفير نقاط الشحن.

وأشار إلى أن السيارات الكهربائية نمط استهلاكي جديد، وهي ليست رفاهية إنما أمر واقع يحدث في العالم بالفعل، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة وطنية تضم كافة الوزارات المعنية لوضع خريطة طريق واضحة لاستخدام السيارات الكهربائية ورداسة كافة النواحي الفنية ومنها أعداد السيارات المتوقع إن تدخل سنويًا إلى مصر لتغطيتها ودراسة التعريفة والعدادات الكودية المرتبطة بها وطرق المحاسبة المالية.

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